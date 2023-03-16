В Белом доме заявили, что авиация США летает над Чёрным морем на законных основаниях

Вашингтон, , 21:38 — REGNUM США намерены продолжать разведывательные полёты над Чёрным морем, заявил 16 марта на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал последствия недавнего перехвата российским истребителем американского беспилотника MQ-9 возле Крыма.

MQ-9 Reaper © Zuma/TASS

«Мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полёты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Чёрного моря ради нашей поддержки Украины и её способности защищаться», — сказал Кирби.

В Белом доме настаивают, что США не будет придерживаться ограничений, введённых Россией в регионе Чёрного моря из-за спецоперации.

По словам Кирби, в России «могут объявлять всё, что хотят, они могут говорить всё, что хотят, по поводу ограничений, мы собираемся и в будущем продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом».

Представитель Белого дома утверждает, что недавно упавший в Чёрном море американский беспилотник летал «в международном пространстве на законных основаниях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне подтвердили, что Россия и раньше сбивала американские беспилотники над Чёрным морем.