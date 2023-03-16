Власти США объяснили, почему выступают против перемирия на Украине

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Если бы перемирие на Украине было объявлено прямо сейчас, это, по оценке Вашингтона, стало бы нарушением устава ООН, заявил 16 марта официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перемирие означало бы закрепление факта перехода части бывших украинских регионов в состав России, а Россия там продолжала бы укреплять свои позиции, объяснил Кирби.

Перемирие сможет быть долгосрочным только в том случае, если будет учитывать и интересы Украины, а также позицию ее руководителей, добавил он.

Как сообщалось ранее, в конце февраля 2023 года власти Украины в очередной раз выступили против прекращения огня.