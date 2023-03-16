Власти США считают, что перемирие на Украине нарушило бы устав ООН
Вашингтон, 16 марта 2023, 21:27 — REGNUM Если бы перемирие на Украине было объявлено прямо сейчас, это, по оценке Вашингтона, стало бы нарушением устава ООН, заявил 16 марта официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Перемирие означало бы закрепление факта перехода части бывших украинских регионов в состав России, а Россия там продолжала бы укреплять свои позиции, объяснил Кирби.
Перемирие сможет быть долгосрочным только в том случае, если будет учитывать и интересы Украины, а также позицию ее руководителей, добавил он.
Как сообщалось ранее, в конце февраля 2023 года власти Украины в очередной раз выступили против прекращения огня.