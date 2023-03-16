Глава АвтоВАЗа предложил дать бывшему заводу Nissan имя «Лада Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, , 21:23 — REGNUM Российская компания АвтоВАЗ намерена переименовать перешедший в собственность бывший завод Nissan. Об этом сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС

Он пояснил, что наименование «Лада Санкт-Петербург» следут соответствующим образом утвердить как в совете директоров компании, так и с правительством Санкт-Петербурга.

«Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», — добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава АвтоВАЗа подтвердил планы компании по началу производства на петербургской площадке во втором полугодии 2023 года нескольких моделей автомобилей LADA, а также по их дальнейшей локализации в 2024–2026 годах с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для запуска производства автомобилей LADA в Петербурге концерн АвтоВАЗ получит доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Кроме того, АвтоВАЗ в Петербурге сможет рассчитывать на региональные программы поддержки промышленных предприятий.