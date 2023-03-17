Москва, 17 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники (СКТБ ПР) представило свою новую разработку — многофункционального робота-амфибию. Такой робот может быть использован для разведки и ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и шахтах.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Разработка многофункционального робота-амфибии

«Промышленники предлагают передовые решения, которые способны заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания СКТБ ПР, локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

СКТБ ПР — резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 года. Сейчас в ассортименте бюро более 20 дистанционно управляемых роботов, пригодных для работы в опасных условиях. Новый робот-амфибия может погружаться на глубину до четырех метров и способен переносить грузы до 25 кг. При этом робот способен работать не только под водой, но и на суше, например, после землетрясений, либо для разведывательных, аварийно-спасательных или взрывотехнических работ. Другие роботы компании уже используются в атомной промышленности, органами безопасности и МЧС.