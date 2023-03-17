Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам 2022 года компания HARZ Labs увеличила производство фотополимеров на 68%. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, росту производства способствовало увеличение каналов сбыта, а также разработка новых материалов.

HARZ Labs увеличила производство фотополимеров на 68% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающемся спросе», — отметил Овчинский. На сегодняшний день фотополимеры, произведенные московской компанией, используются в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях, добавил он.

Развитие цифровой стоматологии в России и разработка новых материалов способствовали тому, что производство HARZ Labs росло. Одной из недавних разработок компании стал фотополимер, который используется для печати временных коронок и мостов длительного ношения. Благодаря его свойствам он может быть использован и для других ортопедических конструкций, где нужна прочность и износостойкость.

В этом году HARZ Labs открыла новый производственный корпус. Так компания сможет поддерживать свой рост производства, а также продолжить разработку новых продуктов.