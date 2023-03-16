Эксперты ООН не обнаружили доказательств геноцида со стороны ВС России на Украине

Женева, Швейцария, , 21:05 — REGNUM Комиссия ООН по расследованию событий на Украине не выявила доказательств геноцида в стране. Об этом на брифинге в Женеве заявил председатель комиссии Эрик Месе.

Эрик Месе © EPA/SALVATORE DI NOLFI/ТАСС

Украинские власти обвиняли Россию в многочисленных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на Украине, многие из которых составляли «военные преступления». Месе утверждает, что эксперты международной организации не увидели в действиях ВС РФ насильственного перемещения украинских детей в Россию, а также признаков геноцида с целью уничтожения простого украинского населения.

При этом комиссия не стала расследовать действия ВСУ против граждан в Донбассе или венгров Закарпатья.

Обвинения украинских властей оказались полностью беспочвенными, пришли к выводу эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что пора создать комитет по расследованию преступлений против русских на Украине. Преступников надо выводить на чистую воду, чтобы русофобам неповадно было и в других странах. Тем более что «от преступного режима пострадали тысячи и тысячи людей, судьбы многих сегодня неизвестны», так что расследование необходимо, сказал он.