Источник сообщил, что в Курской области объявлен план «Перехват»

Курск, , 20:50 — REGNUM Власти Курской области объявили план «Перехват», сообщает телеграм-канал Baza.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов разыскивают пикап с украинскими номерами, в котором, предположительно, находятся пятеро вооруженных мужчин.

По этой информации, автомобиль въехал в регион со стороны Брянской области, его видели в районе поселка Домаха.

Ранее власти Орловской области сообщили, что распространившаяся в ряде СМИ информация о проникновении в регион вооруженной группы проверяется и пока не подтвердилась.