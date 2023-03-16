Курск, 16 марта, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Власти Курской области объявили план «Перехват», сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов разыскивают пикап с украинскими номерами, в котором, предположительно, находятся пятеро вооруженных мужчин.

По этой информации, автомобиль въехал в регион со стороны Брянской области, его видели в районе поселка Домаха.

Ранее власти Орловской области сообщили, что распространившаяся в ряде СМИ информация о проникновении в регион вооруженной группы проверяется и пока не подтвердилась.