Президент Южной Осетии пригласил Владимира Путина в Цхинвал

Москва, , 20:37 — REGNUM Отношения России и Южной Осетии носят особый характер, заявил 16 марта на встрече с главой этой республики Аланом Гаглоевым президент Владимир Путин.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

Отношения двух стран развиваются по всем направлениям, в том числе в экономике, товарооборот за 2022 год вырос на 12%, отметил президент.

Гаглоев, в свою очередь, также выразил удовлетворение от того, как развиваются отношения двух стран, и пригласил Путина приехать в Цхинвал на празднование 15-летия независимости республики.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран намереваются обсудить двусторонние отношения, прежде всего в социально-экономической сфере. Встреча должна была состояться в феврале 2023 года, но была перенесена после того, как Гаглоев сдал положительный тест на коронавирус.