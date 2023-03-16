Вашингтон, 16 марта, 2023, 20:40 — ИА Регнум. О планах США выделить Украине в ближайшее время новую партию вооружения 16 марта рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Michael Brochstein/Zuma/TASS Джон Кирби

Он не уточнил размер нового пакета военной помощи и его содержание, но сказал, что в предстоящие дни будет «очередное объявление о предоставлении Соединёнными Штатами ещё большей военной помощи» ВСУ.

Напомним, по данным британских СМИ, власти ЕС завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов, однако Франция выступает за то, чтобы эти заказы выполняли только европейские компании, что создает риск замедления поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зелёные» в бундестаге ФРГ Юргена Триттина, Демократическая партия США теряет популярность перед президентскими выборами из-за траты средств на военную помощь Киеву, этим воспользуются республиканцы в предвыборной кампании.