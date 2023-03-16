Кирби заявил, что Россия уже не впервые перехватывает беспилотники США
Вашингтон, 16 марта 2023, 20:24 — REGNUM В Вашингтоне подтвердили неоднократные ликвидации американских беспилотников над Чёрным морем. Об этом на брифинге для СМИ сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
«Это не был первый перехват наших дронов в этом воздушном пространстве. Это случалось и раньше», — сказал он.
По словам Кирби, в США до сих пор не решили, носили ли в недавнем инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper действия российского истребителя преднамеренный характер, да и в планы американцев не входит выяснение намерений пилота.
Кирби, также как и глава Пентагона Ллойд Остин, заявил о продолжении США подобных полётов для содействия Украине и укрепления своего присутствия на восточном фланге НАТО.
Напомним, 15 марта в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем.
Шойгу подчеркнул, что США не учли ограничения в этой зоне, и указал на разведывательные цели, преследуемые беспилотником. Остин был предупреждён о том, что Россия намерена реагировать соразмерно на подобные нарушения. Шойгу призвал к ответственным действиям ради недопущения столкновения ядерных держав.
Остин подчеркнул, что беспилотник находился в международных водах и полёты в таких зонах будут продолжаться. По словам главы Пентагона, ядерные державы должны показывать пример коммуникабельности.