В США намерены продолжать полёты над Чёрным морем, несмотря на возражения России

Вашингтон, , 20:24 — REGNUM В Вашингтоне подтвердили неоднократные ликвидации американских беспилотников над Чёрным морем. Об этом на брифинге для СМИ сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Джон Кирби © Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Это не был первый перехват наших дронов в этом воздушном пространстве. Это случалось и раньше», — сказал он.

По словам Кирби, в США до сих пор не решили, носили ли в недавнем инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper действия российского истребителя преднамеренный характер, да и в планы американцев не входит выяснение намерений пилота.

Кирби, также как и глава Пентагона Ллойд Остин, заявил о продолжении США подобных полётов для содействия Украине и укрепления своего присутствия на восточном фланге НАТО.

Напомним, 15 марта в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем.

Шойгу подчеркнул, что США не учли ограничения в этой зоне, и указал на разведывательные цели, преследуемые беспилотником. Остин был предупреждён о том, что Россия намерена реагировать соразмерно на подобные нарушения. Шойгу призвал к ответственным действиям ради недопущения столкновения ядерных держав.

Остин подчеркнул, что беспилотник находился в международных водах и полёты в таких зонах будут продолжаться. По словам главы Пентагона, ядерные державы должны показывать пример коммуникабельности.