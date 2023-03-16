Орловский губернатор: данные о проникновении в регион вооруженных лиц не подтвердились

Орел, , 20:14 — REGNUM Информация о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц к настоящему моменту не подтвердилась, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Росгвардия © Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти и силовые ведомства продолжают проверку, отметил он. Сведения о наличии пострадавших недостоверны, добавил Клычков.

Ранее губернатор заявил, что после появления сообщений о проникновении в регион группы вооруженных лиц была начата проверка.