Киев, 16 марта, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Узурпация власти президентом Украины Владимиром Зеленским приведёт страну к революционному взрыву, считает бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

На своём YouTube-канале он отмечает разгром политической системы на Украине, так как высший законодательный орган (Верховный совет) гласно не функционирует.

У народа отобрана власть, уничтожены судебная ветвь и конституционный суд, утверждает Соскин.

Киев является фактически банкротом, лишившись 60% хозяйственного комплекса, национальная валюта держится только благодаря запасам, эмиграция из страны 11 млн человек нарушила социальную структуру. Ситуация становится неуправляемой, всё это приближает революционный коллапс в стране, заключил бывший советник Кучмы.

По словам Соскина, Зеленский позволил Западу обмануть граждан Украины. Армия страны испытывает трудности, а союзники не спешат поставлять вооружение. У ВСУ в дефиците боеприпасы и техника, солдаты несут большие потери, заключил он.

Как сообщалось ранее, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия не располагает возможностью сбивать баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», а также управляемые ракеты С-300 и даже реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч».