Главу минсельхоза Карелии Лабинова арестовали на два месяца по делу о взятке

Петрозаводск, , 19:56 — REGNUM Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов арестован до 14 мая. Такое решение 16 марта принял Петрозаводский городской суд.

Владимир Лабинов © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Избрать Лабинову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 мая включительно», — сказала судья Елена Семичева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лабинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год он получил взятку в размере 10 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.