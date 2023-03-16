Петрозаводск, 16 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов арестован до 14 мая. Такое решение 16 марта принял Петрозаводский городской суд.

Виталий Белоусов/РИА Новости Владимир Лабинов

«Избрать Лабинову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 мая включительно», — сказала судья Елена Семичева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лабинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год он получил взятку в размере 10 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.