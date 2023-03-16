Власти Литвы пообещали передать Украине артиллерийские снаряды
Вильнюс, 16 марта 2023, 19:50 — REGNUM В очередную партию военной помощи Украине со стороны Литвы войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, армейские вездеходы и продовольственные пайки, сообщил 16 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Общий объём помощи со стороны Вильнюса составит после осуществления этих поставок почти 450 млн евро, добавил он.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в Литве была проведена акция по сбору средств на приобретение радаров для ВСУ.