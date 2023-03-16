Власти Литвы сообщили о передаче Киеву снарядов, вездеходов и пайков

Вильнюс, , 19:50 — REGNUM В очередную партию военной помощи Украине со стороны Литвы войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, армейские вездеходы и продовольственные пайки, сообщил 16 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Общий объём помощи со стороны Вильнюса составит после осуществления этих поставок почти 450 млн евро, добавил он.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в Литве была проведена акция по сбору средств на приобретение радаров для ВСУ.