Лондон, 16 марта, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Инвесторы вывели $165 млрд из шести крупнейших американских банков с начала марта. Об этом 16 марта пишет британская газета The Financial Times.

Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Bank of America

По информации издания, банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo потеряли в совокупности 13% рыночной стоимости.

Отмечается, что инвесторы опасаются сокращения прибыли банков из-за повышения ставок по депозитам и более жёсткого регулирования финансовой сферы.

Напомним, 10 марта обанкротился один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. 12 марта последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стабильной» на «негативную».