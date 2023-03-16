Симферополь, 16 марта, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) засекли и сбили над Крымом беспилотный летательный аппарат, сообщил 16 марта в эфире телеканала «Соловьев Live» глава республики Сергей Аксёнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Сергей Аксёнов

По его словам, «буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит».

Аксёнов заверил о ликвидации периодически долетающих до полуострова беспилотников средствами ПВО.

Напомним, 14 марта беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США, двигавшийся по направлению к Крыму, упал в Чёрное море из-за собственного резкого манёвра. Российские истребители с ним в контакт не вступали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае считают, что Россия подала хороший пример мудрых действий в ситуации, когда к Крыму приближался американский беспилотник. Также в КНР называют нелепыми обвинения России в непрофессионализме и некомпетентности после того, как дрон США «оказался на морском дне».