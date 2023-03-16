Москва, , 19:35 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, встреча перенесена по причине того, что заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей продолжалось дольше, чем было запланировано организаторами изначально.

«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», — сказал представитель Кремля.

Песков также признался журналистам, что не знает, откуда глава государства в столь напряжённом графике черпает силы. По его словам, ответ на этот вопрос пытаются получить все последние 22 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в шутку напомнил главе РСПП Александру Шохину, что в России «нет правого сектора», очевидно, подразумевая украинскую ультранационалистическую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).