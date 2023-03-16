Москва, 16 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Активы японского концерна Toyota в России (завод в Петербурге) могут передать ФГУП «НАМИ», заявил 16 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Михаил Куравлев/РИА Новости Сборка автомобилей на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Такая возможность в настоящее время обсуждается и прорабатывается, сказал он.

Производство на петербургском заводе Toyota было приостановлено в марте 2022 года. В сентябре было принято решение о закрытии завода из-=за невозможности поставок необходимых комплектующих.

После остановки завод прошёл процедуру консервации. В ноябре 2022 года начались увольнения сотрудников. К началу 2023 года численность персонала составляла менее ста человек (ранее она составляла почти 2000 человек).

Мантуров в конце декабря 2022 года заявил, что завод может возобновить выпуск автомобилей других марок, к возможности возвращения Toyota он отнесся скептически.