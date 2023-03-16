МИД Дании: Копенгаген отказал Москве в доступе к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Копенгаген, , 19:27 — REGNUM Правительство Дании не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом, как передаёт издание Local Denmark, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Диверсия на «Северных потоках» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование», — сказал глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что власти объявят о результатах расследования по его завершению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на наличие взрывчатки.