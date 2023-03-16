В Ростове-на-Дону потушили пожар в здании погрануправления ФСБ
Ростов-на-Дону, 16 марта 2023, 19:18 — REGNUM Пожар в здании погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пожар полностью ликвидирован, проводится разборка завалов», — приводит агентство слова источника.
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Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону произошёл пожар в здании ФСБ, его площадь превысила 800 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами. В здании обрушились две стены.
Также сообщалось, что момент взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео.