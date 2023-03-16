Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в здании погрануправления ФСБ России. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эрик Романенко/ТАСС Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Отмечается, что пожар был полностью ликвидирован, в настоящее время проводится разбор завалов.

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Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону произошёл пожар в здании ФСБ, его площадь превысила 800 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами. В здании обрушились две стены.

Также сообщалось, что момент взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео.