Синод: Архиерейский собор рассмотрит обращение ЛПЦ МП с отказом от материнской церкви

Москва, , 19:17 — REGNUM Обращение Латвийской православной церкви Московского патриархата рассмотрит Архиерейский собор РПЦ, говорится в сообщениях журналов Священного синода, опубликованных 16 марта.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее, согласно публикациям СМИ, Латвийская православная церковь приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить статус независимой церкви.

«Рассмотреть обращение Собора Латвийской православной церкви на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви», — говорится в публикациях журналов Синода.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки в Закон «О Латвийской Православной Церкви — ЛПЦ», допускающий вмешательство государства во внутрицерковные дела и принуждающий ЛПЦ Московского патриархата отказаться от материнской церкви.