Киев, 16 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Украинская армия не располагает возможностью сбивать баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», а также управляемые ракеты С-300 и даже реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Константин Морозов/РИА Новости ОТРК «Искандер-М»

«Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того, чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы», — уточнил он.

Игнат добавил, что ВСУ не способны сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс», узкопрофильные авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты «воздух — земля» меньшей дальности.

Системы ПВО Украины лишь засекают ракеты, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися на вооружении комплексами — Бук-М1 и С-300, уточнил спикер.

Он также указал на «критическую необходимость» в современных системах ПВО.

Для того, чтобы сбивать сверхзвуковые ракеты, ВСУ нужна работающая в автономном режиме зенитная ракетная система с новейшим радаром и современной ракетой, заявил Игнат.

Как сообщало ИА REGNUM, в США опубликовали исследование, в котором говорится об изменении характера российских ракетных атак по территории Украины, а также процессе адаптации тактики для обхода украинских систем ПВО.