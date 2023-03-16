Первопричина событий в Пакистане лежит в плоскости геополитики, намерений США торпедировать китайско-пакистанские проекты, в первую очередь CPEC (Китайско-пакистанский экономический коридор), сузить возможности для носителей идеи интеграции двух стран и лишить Китай сухопутного выхода к Индийскому океану.

Станислав Тарасов, , 23:06 — REGNUM Вокруг бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана вновь складывается интригующая политическая ситуация. В Лахоре в очередной раз произошли столкновения его сторонников с исламабадскими полицейскими. Силовики прибыли туда, чтобы арестовать экс-премьера по делу «о сокрытии и продаже подарков от иностранных официальных лиц». Но у них ничего не получилось.

Имран Хан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В защиту Имрана Хана выступили члены возглавляемой им партии «Движение за справедливость». Полиция вынуждена была приостановить процедуру ареста свергнутого премьера за неявку в суд.

При этом акции протеста также состоялись в Карачи, Пешаваре, Фейсалабаде и других крупных городах Пакистана. Ранее суд в Исламабаде принял решение об ограничении свободы политика, поскольку тот игнорировал его заседания по делу о продаже подарков.

Хану инкриминируется продажа 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и сокрытие информации о полученных им лично подарках. Кроме того, новые власти начали преследование Хана и его сторонников, в том числе через возбуждение более 80 судебных дел по обвинениям в коррупции, терроризме, отмывании денег и оскорблении судьи.

В этой связи избирательная комиссия Пакистана лишила Хана права занимать государственные должности. В свою очередь, он квалифицировал такие действия Исламабада как «политически мотивированные». До того на него, похоже, было совершено покушение, экс-премьер был ранен в ногу неизвестными во время марша протеста. Тогда Хан обвинил правительство в причастности к заговору.

В апреле прошлого года Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) отстранило Имрана Хана от должности. Тогда распалась парламентская коалиция, на поддержку которой он опирался, и его противникам удалось собрать голоса, необходимые для того, чтобы вынести ему вотум недоверия. Так он стал первым премьер-министром в истории страны, снятым с поста на таком основании.

Акция протеста в Лахоре в поддержку Имрана Хана © PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным западных экспертов, в реальности Хану вменяется множество внешнеполитических грехов.

Он отказался прекратить поддержку афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно приветствовал его борьбу против США и радовался выводу американских войск из Афганистана.

Экс-премьеру инкриминируется также переход на сторону Пекина, присоединение к китайской инициативе «Один пояс, один путь» и подписание с китайцами соглашения об экономическом сотрудничестве стоимостью более 62 млрд долларов.

Хан также поддержал российскую специальную военную операцию на Украине, посетил Москву в начале украинского кризиса и был тепло встречен президентом России Владимиром Путиным.

Политик установил очень прочные стратегические отношения с Тегераном, помог ему прорвать долгосрочную американскую блокаду и был обвинен в оказании помощи в развитии иранской ядерной программы.

На Ближнем Востоке Хан выражал абсолютную поддержку Палестине, отказался от нормализации отношений с Израилем, выступил против «Соглашений Авраама» (договоры Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. — Прим. ред.), а также сопротивлялся давлению со стороны Вашингтона и арабов в этом вопросе.

Наконец, Имран Хан отказался размещать американские военные базы на территории своей страны, имеющей общую границу с Китаем, и активизировал деятельность пакистанской армии и спецслужб в Афганистане, чтобы подтолкнуть талибов (запрещены в России) к союзу с Китаем и предотвратить любые террористические акты против него. Такого в США ему простить не могли.

И сегодня, несмотря на введенные ограничения, Имран Хан остается в Пакистане очень заметной фигурой, хотя многие предполагали, что, покинув свой пост, он завершит политическую карьеру. Но экс-премьер продолжает борьбу вместе со своими многочисленными сторонниками.

Имран Хан © EPA/REHAN KHAN/ТАСС

Несмотря на то, что вновь обострившаяся борьба за власть в Пакистане выглядит результатом внутриполитического противостояния, ее триггером служат кардинальные разногласия правящих элит по вопросам внешнеполитического выбора: в одном лагере выступают за союзнические отношения Пакистана с США и Западом, в другом — с Китаем и Россией.

Поэтому первопричина событий в Пакистане лежит в плоскости геополитики, намерений США торпедировать китайско-пакистанские проекты, в первую очередь CPEC (Китайско-пакистанский экономический коридор), сузить возможности для носителей идеи интеграции двух стран и лишить Китай сухопутного выхода к Индийскому океану, притом существенно западнее самой Индии, в нескольких десятках километров от границы Пакистана с нефтеносным Ираном.

Многолетний противник Пакистана и Китая — Индия — также считает дальнейшее укрепление их связей угрозой своей национальной безопасности, и для Вашингтона важно показать, что именно Запад является единственным союзником Индии против тандема Пекин — Исламабад в условиях резкого экономического взлета Китая и роста его геополитических амбиций.

Идет сложная «большая игра», и Имрана Хана пытаются вывести из нее во что бы то ни стало. Теоретически есть два вероятных исхода: открытый военный переворот в Пакистане или свободные и честные выборы, которые, вероятно, приведут к победе Хана.

В случае, если нынешний глава правительства Шахбаз Шариф утеряет политическое влияние в стране, на сцену могут выйти военные, которые начнут формирование нового треугольника Вашингтон — Лондон — Исламабад, превращая Пакистан в ближайшего союзника Запада.

Тогда угроза ареста экс-премьера и его исчезновения из политической жизни Пакистана станет реальностью.

Напомним, что в истории этой страны по меньшей мере семь бывших премьер-министров были арестованы по различным делам и предстали перед судом с тех пор, как в 1947 году это государство появилось на свет, обретя независимость от британского колониального правления.