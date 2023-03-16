Грозный, 16 марта, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые рвут и сжигают Коран. Об этом 16 марта он написал в своём telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров опубликовал видео, на котором военные ВСУ глумятся над Кораном. По его словам, эти люди показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро».

При этом глава Чечни выразил сомнение, что у них хватило бы смелости прикоснуться к Корану, если бы рядом оказался хоть один чеченец или мусульманин. «Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать», — написал он.

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Кроме того, Кадыров обратился к мусульманам, которые воюют на стороне ВСУ. «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» — спросил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Кадыров назвал лидера датской ультраправой партии, сжёгшего Коран, религиозным террористом. По его словам, полтора миллиарда мусульман мира никогда не простят такой поступок. Он добавил, что уничтожение сатанистов на Украине будет продолжено.