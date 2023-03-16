Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Замыкание электропроводки могло привести к пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростову-на-Дону. Предварительные данные озвучил 16 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Эрик Романенко/ТАСС Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Он напомним, что о пожаре в хозяйственных постройках по улице Сиверса стало известно в 12:25 мск.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По данным властей, пожар охватил территорию площадью 800 кв. метров, в результате обрушились две стены.

К тушению возгорания привлекались более 60 человек и 14 единиц техники.

Пожар полностью потушен, спасатели разбирают завалы. По данным экстренных служб, погиб один человек, ещё двое пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, открытое горение при пожаре в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать в 14:36 мск.