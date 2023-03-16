Сочи, Краснодарский край, 16 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Сочи на горнолыжном курорте «Альпика-сервис» произошёл самопроизвольный сход лавины, сообщает 16 марта РИА Новости.

Альпика-Сервис. Горнолыжный комплекс в Адлерском районе города Сочи

В результате происшествия пострадавших нет, инфраструктура туристического объекта не повреждена.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сход самопроизвольной лавины произошёл без угрозы для объектов инфраструктуры.

«Сход не угрожал пребыванию людей», — подчеркнули в ведомстве.

Также очевидцы сообщили о возможном сходе лавины на ближайшие трассы «Розы Хутор», однако они были закрыты для катания.

Как сообщало ИА REGNUM, внук предпринимателя и основателя группы «Ашан» Гийом Мюлье погиб в результате схода лавины в Альпах. Известно, что 61-летний француз попал под лавину не один, с ним находились ещё пять человек. Уточняется, что Мюлье погиб на месте, остальным удалось выжить.