Москва, 16 марта, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Политики западных стран предрекали России проблемы в потребительском секторе, реальность же оказалась обратной, заявил 16 марта в своем выступлении на пленарном заседлании РСПП прездент Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Западные политики требовали от своих компаний прекратить работать в России, стремясь создать нашей стране проблемы, но в итоге создали их сами себе, сказал президент.

Стремясь справиться с проблемами собственного рынка, западные политики предлагают гражданам использовать репу вместо помидоров — но и репу им придется закупать в России, отметил глава государства.

Урожай в России заметно лучше, чем в европейских странах, к тому же там испытывают проблемы из-за нехватки российских удобрений, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на пленарном заседании РСПП президент также заявил, что отечественный бизнес не должен упустить шанс для развития в освободившихся после ухода западных компаний нишах, ведь эти компании, «не ровен час», захотят вернуться.