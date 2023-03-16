МИД России: кризис вокруг банков США отражает потерю доверия бизнеса к доллару

Москва, , 18:53 — REGNUM Кризис в финансовой системе Соединённых Штатов на фоне банкротства ряда банков служит показателем потери доверия глобального бизнеса к доллару. Об этом 16 марта заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во многом текущая ситуация показывает потерю доверия глобального бизнеса к доллару как к надежному средству сохранения сбережений и страхования рисков», — сказала дипломат.

По её словам, Москва внимательно следит за соответствующей темой, поскольку место Соединённых Штатов в мировой торговле и финансах «может самым непосредственным образом коснуться всей глобальной экономики». Она уточнила, что в случае распространения кризиса за пределы США больше всего пострадают наименее развитые страны.

Захарова отметила отсутствие «эффекта домино», добавив, что «рынки уже серьезно отреагировали» на банкротство банков в США.

Как сообщалось ранее, рейтинговое агентство Moody’s ввиду ситуации с банкротствами банков в США изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную».