Москва, 16 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Из Российского университета дружбы народов (РУДН) уволен проректор Сергей Базавлук, разрешивший разместить украинские флаги и запретивший «русское землячество». Об этом 16 марта сообщает Telegram-канал Readovka.

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«Проректор по работе со студентами Сергей Базавлук уволен со своей должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Базавлук направил письмо учащимся, в котором сообщил, что с 15 марта больше не исполняет обязанности проректора по работе со студентами и переходит в новый статус обучающегося на магистратуре юридического университета.

Напомним, в феврале в главном корпусе РУДН вывесили украинские флаги. Сообщалось, что такую «выставку» одобрил Базавлук. При этом, по словам студентов, тем, кто хотел создать «русское землячество» в вузе, пригрозили отчислением.

1 марта замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заявил, что в РУДН будет проведена служебная проверка после размещения флагов Украины.