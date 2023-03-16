Москва, 16 марта, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Для России важно оставлять открытыми линии связи с США после ситуации с американским беспилотником над Чёрным морем, подчеркнула 16 марта в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, Москва не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах граждан двух стран, но при этом эти интересы Россия защищать умеет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что с началом спецоперации на Украине в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт всячески игнорируют.

Глава МИД России подчеркнул, что любые провоцирующие столкновение двух великих держав инциденты таят всегда очень серьёзные риски. США не могут не понимать этого, убеждён Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Минобороны России обнаружили упавший в Чёрное море американский беспилотник MQ-9 Reaper ещё в день происшествия — 14 марта на дне моря в 60 км от Севастополя на глубине 850–900 метров. Дрон нашли при помощи подводного робота недалеко от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».