Ле Пен и коммунисты Франции готовы поддержать вотум недоверия правительству

Париж, , 18:24 — REGNUM Французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны, заявила 16 марта лидер движения Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен © Vincent Isore/Global Look Press

С аналогичным заявлением выступили и лидеры французской коммунистической партии.

Как сообщалось ранее, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.

Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжаются и 16 марта.