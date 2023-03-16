Ле Пен готова поддержать вотум недоверия правительству Франции
Париж, 16 марта 2023, 18:24 — REGNUM Французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны, заявила 16 марта лидер движения Марин Ле Пен.
С аналогичным заявлением выступили и лидеры французской коммунистической партии.
Как сообщалось ранее, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.
Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжаются и 16 марта.