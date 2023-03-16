Париж, 16 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны, заявила 16 марта лидер движения Марин Ле Пен.

Vincent Isore/Global Look Press Марин Ле Пен

С аналогичным заявлением выступили и лидеры французской коммунистической партии.

Как сообщалось ранее, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.

Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжаются и 16 марта.