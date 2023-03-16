Переселенцы из Украины создали конкуренцию местным жителям на рынке труда, оттянули на себя внимание социальных служб, а зачастую стали навязывать болгарам очень своеобразное отношение к историческим памятникам и событиям. Весьма болезненно на меры по поддержке Украины реагирует болгарская экономика.

Игорь Иваненко, , 18:51 — REGNUM 2 апреля 2023 в Болгарии пройдут уже пятые за последние два года парламентские выборы. Глава республики вынужден был объявить их в связи с тем, что фракции в Народном собрании (парламенте) так и не смогли договориться о коалиционном правительстве. Политический кризис продолжается, и украинская тема вносит в него новые ноты.

Евроинтеграция Болгарии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Несмотря на все разногласия, наиболее крупные депутатские объединения в распущенном парламенте были едины по ключевым вопросам максимальной евроинтеграции Болгарии и поддержки Украины в её противостоянии с Россией.

Одним из немногих решений, принятых прежним законодательным корпусом, стала ратификация болгарско-украинского межправительственного соглашения о безвозмездных поставках Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Если ранее военные грузы из Болгарии на Украину шли в основном негласно, то теперь они осуществляются абсолютно открыто.

Однако апрельские выборы могут внести некоторый диссонанс в этот проевропейский консенсус.

Растёт популярность правой партии «Возрождение», характеризуемой оппонентами как националистическая и русофильская. Среди резонансных инициатив «Возрождения» — аннулирование заявки на присоединение Болгарии к еврозоне и сворачивание военной помощи Украине.

Прогнозисты прочат болгарским националистам на апрельском голосовании до 15-ти процентов. При таком результате они вполне могут получить третью по величине парламентскую фракцию.

Это очень большой прогресс, если учитывать, что «Возрождение» — довольно молодая политическая сила. Партия возникла в 2017 г., но три первые избирательные кампании в парламент для неё оказались неудачными.

В «высшую лигу» болгарской политики она прорвалась в ноябре 2021 г., набрав почти 5% голосов (проходной барьер — 4%), а годом позже удвоила численность своей парламентской фракции.

Успех евроскептиков — показатель того, что в процессе евроинтеграции Болгарии не всё благополучно.

Рекламный щит партии «Возрождение». На переднем плане лидер партии Костадин Костадинов © EPA/VASSIL DONEV/ТАСС

Республика по-прежнему считается самой бедной страной Евросоюза, сроки её включения в Шенгенскую зону постоянно откладываются, очень туманны перспективы перехода на общеевропейскую валюту.

Вместе с тем, в Болгарии высокая по европейским меркам инфляция, для обеспечения доступа к финансовой помощи Брюсселя София вынуждена регулярно урезать свои социальные расходы.

А тут ещё и проукраинская политика Европейского союза принесла Болгарии серьёзные издержки.

Большим скандалом закончилась программа приёма украинских беженцев. За первые месяцы войны на Украине в пределах Болгарии побывали около 300 тыс. её граждан, а к ноябрю 2022 г. их было уже 800 тыс. Свыше 100 тыс. из них получили статус временной защиты.

Первоначально официальная София весьма щедро субсидировала проживание мигрантов в отелях и пансионатах курортных зон. Однако в середине 2022 г. правительство небогатой страны вынуждено было урезать соответствующие ассигнования.

Украинцам было предложено переселиться в лагеря для беженцев, условия жизни в которых существенно скромнее, чем на объектах туристической инфраструктуры. Неприятным сюрпризом стала реакция гостей, многие из которых саботировали выселение из комфортабельных номеров.

Весьма резко на такое поведение беженцев отреагировала вице-премьер Калина Константинова. За это болгарская чиновница получила отповедь у европейских коллег. Вступиться за соотечественницу вынужден был президент Болгарии Румен Радев.

Кроме того, массовый наплыв беженцев в немноголюдную страну (менее 7 млн. жителей) привёл к массе социальных конфликтов.

Переселенцы из Украины создали конкуренцию местным жителям на рынке труда, оттянули на себя внимание социальных служб, а зачастую стали навязывать болгарам очень своеобразное отношение к историческим памятникам и событиям.

Украинские беженцы © Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Весьма болезненно на меры по поддержке Украины реагирует болгарская экономика.

Стратегически важная туристическая отрасль заметно просела после прекращения потока отдыхающих из России.

Масштабные протесты земледельцев с началом весны охватили северные регионы страны. Виной тому активный ввоз по бросовым ценам зерна с Украины. Это стало возможным благодаря снятию Евросоюзом фитосанитарных ограничений на украинский зерновой экспорт.

Местные фермеры утверждают, что в связи с обвалом цен стоят на пороге банкротства. За судьбу своего бизнеса опасаются и болгарские производители сельскохозяйственной техники.

Протестующие проводят демонстрации у административных учреждений, блокируют дороги.

Аналогичные протесты происходили в Болгарии осенью прошлого года, когда фермеры всерьёз намеревались парализовать транспортное сообщение в Софии.

Не лучше обстоят дела и у болгарских производителей молока. Они жалуются на «молочные реки», хлынувшие с северо-востока. Это уже обвалило закупочные цены.

Причём сбытом молока украинского происхождения занимаются преимущественно румынские и польские перекупщики. А это уже бьёт по идее европейской солидарности.

Эксперты констатируют, что на болгарских фермах начали сокращать поголовье скота. И вновь, как и в случае с зерновым рынком, большая доля ответственности лежит на европейских чиновниках, упростивших ввоз молочной продукции с Украины. При этом в качестве компенсации болгарам предлагается весьма сомнительная сделка.

15 марта в Софию прибыл еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Его главной целью является включение болгарской оборонной промышленности в экстренный план по наращиванию производства боеприпасов для Украины. Предполагается, что Болгария получит на эти цели совместный контракт государств — членов ЕС.

Визит брюссельского чиновника проходит вскоре после того, как по крупнейшим городам страны прокатилась волна антивоенных шествий и митингов.

Участники массового митинга во время шествия под лозунгом «Болгария — зона мира» в Софии © Игорь Ленкин/ТАСС

В Софии такой митинг прошёл 13 марта на бульваре Цар Освободител. Широко известно, что такое название центральная улица Софии получила в честь российского монарха Александра II, который добился освобождения единоверцев от османского ига.

Несмотря на все попытки еврооптимистов затушевать эту связь Болгарии и России, результаты пока скромные.

Немалый вклад в сохранение этих уз вносит Болгарская православная церковь. Ведь и спустя 150 лет после восстановления болгарской государственности литургия в каждом храме этой страны включает в себя поминовение русского царя-освободителя «и всех воинов, павших на поле брани за веру и освобождение Отечества нашего».

«Опять восточный фронт! Обойдутся без нас», — звучал на столичном митинге один из наиболее резонансных лозунгов. По сути, это призыв к нынешним руководителям Болгарии повторить поступок царя Бориса III, отказавшегося объявлять войну СССР и посылать свои войска на советско-германский фронт.

Даже прямое требование Гитлера выставить против Красной армии 20 болгарских дивизий в 1943 г. было проигнорировано, что, вероятно, и стоило монарху жизни.

Но этот исторический эпизод случился в пору, когда болгарские правители гораздо больше дорожили национальными интересами. В эпоху евросолидарности в правительственных учреждениях Софии действует иная политическая логика.