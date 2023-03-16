Глава Rheinmetall Паппергер рассказал о рекордной прибыли на фоне конфликта на Украине

Берлин, , 18:40 — REGNUM Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о рекордной прибыли на фоне украинского конфликта. Об этом, как передаёт британская газета Financial Times, заявил глава концерта Армин Паппергера.

Танки Leopard © Axel Heimken/dpa/Global Look Press

«Война в Европе открыла новую эпоху для Rheinmetall», — заявил он.

Сообщается, что по итогам 2022 года скорректированная операционная прибыль составила €754 млн, увеличившись на 27% в годовом исчислении. Компания ожидает, что в по итогам текущего года объём продаж достигнет диапазона €7,4 млрд — €7,6 млрд по сравнению с €6,4 млрд в 2022 году.

В начале марта глава концерна заявил, что Rheinmetall проводит переговоры с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков.