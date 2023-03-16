Комбата ВСУ понизили в должности после его жалоб американским журналистам

Киев, , 18:19 — REGNUM Украинского командира батальона 46-й бригады из-за жалобы американским СМИ на большое количество неопытных бойцов и огромные потери ВСУ понизили в должности. Об этом 16 марта сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в бригаде.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Военного перевели на должность заместителя комбата учебного центра. В ответ он написал рапорт на увольнение.

«Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы», — цитирует издание собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, из публикации газеты Washington Post следует, что ряды ВСУ всё чаще пополняются неопытными солдатами. Командиры жалуются на новобранцев, которые убегают со своих позиций или сидят, не высовываясь, в окопах.