Москва, 16 марта, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых бизнесменами, соответствующее поручение главы государства было опубликовано 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Правительству совместно с обеими палатами парламента, Верховным судом, Генпрокуратурой и другими органами власти поручено внести данные поправки в срок до 1 мая 2023 года.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Генпрокуратуры 15 марта заявил, что на западные санкции Россия должна ответить расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.