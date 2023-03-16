Осколки сожжённых на Украине «Леопардов» вмонтируют в мемориал «Курская битва»

Курск, , 18:00 — REGNUM Реальные останки фашистской техники и современных немецких «Леопардов» намерены вмонтировать в основную скульптуру историко-мемориального комплекса «Курская битва». Об этом 16 марта заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Немецкий танк Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В регионе продолжается работа по созданию историко-мемориального комплекса «Курская битва», проект которого был поддержан президентом России Владимиром Путиным. 23 августа текущего года в Понырях планируют открыть первую очередь данного мемориала, а вторую очередь — 9 мая 2025 года.

Основной скульптурой данного комплекса будет работа скульптора Евгения Вучетича.

«Его замысел — две надвигающиеся лавины, одна из которых ломается. И это олицетворение нацизма и той силы, с которой боролись наши предки. Вот идея у нас вмонтировать в сломленную часть памятника реальные останки фашистской техники», — заявил глава региона, отметив, что сейчас всё, что находят поисковики, будет использовано для формирования вот этой массы.

«Учитывая, что сегодня, буквально на наших глазах немецкие танки «Леопард» с немецкими крестами вновь приходят на нашу землю, я думаю будет уместно туда же вмонтировать останки этих «Леопардов», которые, безусловно, будут сожжены нашими защитниками», — добавил Старовойт, отметив, что это будет таким логическим продолжением борьбы с нацизмом.