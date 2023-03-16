Москва, 16 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Москва и Пекин внимательно анализируют западные действия, направленные на продвижение альянса AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «Россия и Китая тесно координируют свои позиции на международной арене».

Ранее в администрации президента США заявили о намерении создать в Австралии британско-американские ротационные силы. Также анонсировалось размещение американских атомных субмарин и проведение учений с участием США и Великобритании.

BilledMammal AUKUS

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы.