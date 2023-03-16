Эр-Рияд, 16 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак, находящийся с визитом в Эр-Рияде, встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулой Азизом бен Сальманом Аль Саудом, с которым обсудил ситуацию на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили усилия ОПЕК+ по обеспечению стабильности и баланса на рынке нефти. Участники встречи также подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, принятому в октябре 2022 года в ходе встречи альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки, до 28,924 млн баррелей в сутки. Отмечается, что страны — члены организации, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, участвующие в соглашении ОПЕК+, нарастили добычу чёрного золота на 4 тыс. баррелей в сутки, до 24,489 млн баррелей в сутки.