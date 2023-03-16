Москва, 16 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по совершенствованию преподавания гуманитарных наук на уровнях общего и профессионального образования, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Принять дополнительные меры по совершенствованию преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных образовательных программ в области гуманитарных наук на уровнях общего и профессионального образования», — говорится в тексте поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.

Так, правительству в том числе совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии комиссии Госсовета в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.