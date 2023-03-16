Москва, , 17:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить внесение в законодательство изменений, которые необходимы для запуска программы долгосрочных сбережений, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений граждан», — говорится в тексте поручения.

Доклад необходимо представить 1 апреля 2023 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.

Так, правительству в том числе совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии комиссии Госсовета в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.