Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Берлин, , 17:50 — REGNUM Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира в знак протеста против участия сборной России. Об этом 16 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Фехтование © Павел Бедняков/РИА Новости

Глава DFB Клаудия Бокель заявила, что для организации «сейчас немыслимо принять такое решение». Она отметила, что DFB видит большое количество вопросов по тому, как реализовать решение о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии, что делает невозможным проведение турнира.

По её словам, решение вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов «вызвало бурные дискуссии».

Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Решение должно вступить в силу со второй половины апреля. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Германии с 5 по 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта фехтовальщицы сборной Германии заявили о неготовности участвовать в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии.