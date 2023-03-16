Сбер: торговля наличными дирхамами ОАЭ пошла в регионы

Москва, , 17:55 — REGNUM Валюту Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) — наличные дирхамы теперь можно купить и продать не только в Москве. Она доступна в офисах Сбербанка ещё четырёх регионов, сообщает 16 марта пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

В банке напомнили, что возможность приобрести наличные дирхамы появилась в феврале в пяти московских офисах. Теперь число таких офисов увеличилось.

«Теперь такая опция доступна и жителям Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска», — уточнили в пресс-службе.

В Сбере отметили, что российские туристы часто посещают ОАЭ, им будет удобно приобретать дирхамы за рубли. В Москве это можно сделать в пяти офисах, в Петербурге — в двух, в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске — пока в одном из местных отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сбербанке обещали расширить торговлю дирхамами в случае высокого спроса на эту валюту.