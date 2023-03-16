Экс-сотрудница разведки США призвала жёсткому ответу России из-за крушения дрона над Черным морем

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Власти США не должны оставлять без ответа действия России над Чёрным морем, заявила лондонскому изданию Express бывший сотрудник разведывательного управления минобороны США Ребекка Кофлер. По её мнению, якобы именно действия российского истребителя привели к тому, что американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение.

Смоделированное падение американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море Цитата из видео

Оптимальный способ реакции, считает Кофлер, — это применение «кибернетической тактики» против российской инфраструктуры, но это «должно быть выверено таким образом, чтобы не спровоцировать полномасштабную кибервойну», подчеркнула она (перевод ИА REGNUM).

Бывшая кадровая военная признаёт, что США находятся в затруднительном положении, поскольку, «если ничего не предпринимать, это ещё больше ободрит» российское руководство, «в то время как решительный ответ увеличивает риск эскалации этого конфликта до прямой войны между США и Россией».

«Споры с русскими в аэрокосмической сфере сопряжены со значительным риском», — констатировала Кофлер, добавив, что россияне якобы «безрассудны» и при этом «воспринимают США как несклонных к риску».

Минобороны США 16 марта опубликовало видео, как утверждается, потери ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем. На кадрах запечатлён пролёт вблизи дрона, предположительно, российского Су-27.

США заявили 14 марта, что над Чёрным морем российский истребитель задел американский беспилотник, который в итоге рухнул в море. В случившемся Вашингтон обвинил Россию, заявив о «небезопасном перехвате». В тот же день Минобороны России пояснило: российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Позднее Пентагон начал утверждать, что после того, как Су-27 якобы сбросил топливо на БПЛА, произошёл удар винта MQ-9. Ранее ИА REGNUM подробно рассказывало о вероятных задачах, которые исполнял американский беспилотник у берегов Крыма.