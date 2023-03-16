Ведущий Fox News Карлсон: власти США стремятся развязать войну с Россией

Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Кризис в отношениях России и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий Белого дома, заявил в одном из эфиров ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Такер Карлсон Gage Skidmore

Он обвинил власти США в стремлении развязать войну с Россией после инцидента с американским беспилотником у берегов Крыма.

По словам Карлсона, сенатор Линдси Грэм и его единомышленники из «партии войны» готовы игнорировать границы в США и «защищать» при этом Украину, финансируя украинскую пенсионную систему на фоне рухнувших американских банков.

Конфликт в первую очередь выгоден Демократической партии, которая испугана тенденцией к отрицанию необходимости открытого конфликта с участием США со стороны оппонентов от республиканцев.

Демократы боятся, паникуют и обвиняют в предательстве всех, кто не желает «третьей мировой войны», добавил телеведущий.

«Почему они боятся? Потому что они знают, что общественность не на их стороне, но как только мы действительно начнем войну с Россией, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить все инакомыслие», — добавил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий Fox News заявил, что в США христианские лидеры предпочитают не замечать гонений президента Украины Владимира Зеленского на Украинскую православную церковь и это является позором.