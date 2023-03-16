Москва, 16 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в шутку напомнил главе РСПП Александру Шохину, что в России «нет правого сектора».

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (слева направо) на XVII Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Диалог произошел, когда один из участников заседания попросил задать президенту ещё один вопрос. «Имейте совесть, у нас еще правый сектор [зала] есть», — сказал Шохин.

«Правый сектор — это не у нас», — ответил ему президент, чем вызвал смех в зале.

Напомним, название «Правый сектор» принадлежит радикальной экстремистской украинской организации. Её деятельность запрещена на территории России.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на пленарном заседании РСПП Владимир Путин предложил учредить премию для самых социально ответственных компаний России.