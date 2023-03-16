Суд в Самаре оштрафовал депутата Абдалкина на 150 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Самара, , 17:43 — REGNUM Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, котрый слушал послание президента с лапшой на ушах. Об этом 16 марта заявил адвокат депутата Алексей Лапузин.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», — приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, добавил, что сторона защиты Абдалкина будет обжаловать это решение, поскольку оно, по мнению защитников, противоречит Конституции России.

Как передавало ИА REGNUM, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину, который опубликовал видео, как он с лапшой на ушах слушает послание президента России Владимира Путина.